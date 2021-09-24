В Улан-Удэ пройдет второй фестиваль ТОС

34 активиста получат знак «Лидер ТОС Республики Бурятия»



В Улан-Удэ пройдет II фестиваль ТОС. В рамках фестиваля 34 активиста получат знак «Лидер ТОС Республики Бурятия», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Мероприятие планируется провести в онлайн-формате в ноябре 2021 года. На фестивале пройдут обучающие семинары, мастер-классы и тренинги по благоустройству территорий и экологии, формированию здорового образа жизни, организации общественного порядка и на другие актуальные темы.



Сегодня в администрации г. Улан-Удэ прошел круглый стол, где участники ТОСовского движения республики обсудили подготовку к проведению своего фестиваля. В обсуждении приняли участие более 100 территориально общественных самоуправлений.



По мнению начальника Управления по развитию гражданских инициатив Баира Цыбенова, ТОСы являются визитной карточкой нашей республики, благодаря такому движению решаются проблемы местного значения.



- По численности ТОС Бурятия в лидерах не только по Дальнему Востоку, но и по стране в целом. И благодаря такому фестивалю мы можем встретиться и обменяться опытом, знаниями, идеями, ведь каждому из нас есть, чем поделиться, - рассказал Баир Цыбенов.



Напомним, в 2017 году прошёл первый республиканский фестиваль ТОС на площади Советов, тогда количество участников достигло около 10 тысяч человек. Всего в Бурятии насчитывается 2276 ТОС.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.