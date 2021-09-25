В селе района Бурятии привели в порядок участок трассы

На региональной дороге в селе Исинга Еравнинского района установили освещение и тротуары

В этом году на участке региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, проходящей через село Исинга выполнили работы по повышению уровня обустройства дороги. Как отметили в управлении Минтранс Бурятии, в прошлом году в рамках дорожного нацпроекта на участке с 351 по 354 км региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита был выполнен ремонт дорожного полотна, однако без укладки асфальта. Дело в том, что на соседних участках наблюдается интенсивное пучинообразование, поэтому было решено проследить за состоянием отремонтированного участка дороги в течение года, а потом, уже приступать к укладке асфальта.В этом году, за счет дорожного фонда республики Бурятия, в селе Исинга установили освещение, светофоры Т-7, устроили тротуары и металлические перильные ограждения.«Также в ходе работ были установлены пешеходные мостики, обустроена санитарная остановка, с туалетом. В следующем году на этом участке дороги мы запланировали уложить асфальт», - отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».«Село сразу преобразилось, но самое главное теперь жители могут комфортно передвигаться по дороге. Положительным образом на безопасности сказывается наличие тротуаров, освещения и светофоров, которых до этого в Исинге не было», - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Отметим, работы на участке выполняет генеральный подрядчик ООО «АТоММ». Сумма работ составила 28,5 млн рублей. В следующем году на участке планируется асфальтирование.фото: Минтранс РБ