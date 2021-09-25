В Бурятии сельчан напугал взрыв неизвестного происхождения

Накануне жители села в Заиграевском районе в мессенджерах сообщили о непонятном ночном взрыве и запахе дыма



Вчера, 24 сентября, в районе 9 часов вечера в селе Новоильинск Заиграевского района прогремел сильный взрыв. Соответствующие сообщения начали распространяться в местных чатах в Вайбер, затем об этом написала районная газета "Вперед" в соцсетях.



Взрыв был такой силы, что сложилось впечатление, будто его услышал весь поселок - в местных чатах тут же посыпались рассказы встревоженных сельчан. "Как будто под окошком", "Бомба, раз весь поселок слышал", "Сильно тряхнуло", "Смешного мало! У нас даже дверь уличная открылась!", "У нас аж машина засигналила!", делятся впечатлениями жители.



В чатах многие предположили, что эпицентр взрыва находился в районе местной церкви, а силу удара сравнили его с взорвавшимся газовым баллоном. Но стоит отметить, что точно неизвестно, что взорвалось. Кроме того, некоторые сельчане сообщают о нависшем дыме и запахе пороха.



При этом, как пишут в соцсетях газеты "Вперед", в Единой диспетчерской службе района о ситуации не слышали. "К нам никто не обращался, экстренных служб в Новоильинск не вызывали", - ответили в ЕДДС.



На настоящий момент обстоятельства выясняются.







фото: Номер один

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.