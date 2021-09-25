В Москве одну из нападавших на уроженок Бурятии признали виновной

Приговор вступил в законную силу – москвичка получила обязательные работы за расистские высказывания

Как стало известно «Номеру один», на днях вступил в силу приговор по уголовному делу о побоях, совершенных по мотивам расовой, национальной ненависти или вражды, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Как вы помните тогда наши землячки, проживающие в Москве, столкнулись с неправомерным поведением своей соседки.

В Полпредстве Бурятии рассказали, что суд вынес приговор - 320 часов обязательных работ Отметим, максимальная санкция в виде обязательных работ предусмотрена в размере 360 часов.

- В данном случае самим пострадавшим и нам была принципиально важна квалификация этого конфликта судом и его разрешение в правовом поле. Да, это сложно, долго и хлопотно. Но это правильный путь разрешения ситуации. Мы благодарим адвокатов КА «Муранов, Черняков и Партнеры», которые вели весь процесс, сотрудников МВД РФ по СЗАО Москвы, объективно расследовавших дело, и всех жителей Бурятии, которые неравнодушно отнеслись к этому происшествию, - сообщили в Полномочном представительстве Бурятии при Президенте РФ в Москве.

Напомним, весной текущего года в социальных сетях разошелся скандальный видеоролик, на котором запечатлено, как две женщины оскорбляют двух уроженок Бурятии по национальному признаку. Женщины интересовались, откуда приехали девушки, при этом продолжая их поливать нецензурной лексикой, а потом ударили одну из них. Событие произошло в одном из московских дворов. Девушка рассказала о конфликте в социальных сетях. Случай вызвал возмущения у жителей Бурятии. После лингвистической экспертизы и оформления побоев в травмпункте, одна из девушек была признана потерпевшей. Уголовное дело было возбуждено по факту оскорблений и нанесения побоев в отношении одной из женщин. Как ранее информировал «Номер один», вторая москвичка принесла извинения девушкам.

фото: скриншоты из видео