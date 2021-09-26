Улан-Удэ получит дополнительные средства на выплаты пострадавшим от паводка

1,5 млн рублей будут направлены на выплату единовременной материальной помощи



В пятницу, 24 сентября комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии согласовала выделение денежных средств администрации Улан-Удэ. Они будут направлены на выплату единовременной материальной помощи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Как сообщил в ходе заседания первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский, по состоянию на 24 сентября дополнительно заявления приняты у 158 жителей левобережья, пострадавших от паводков. Всего на оказание единовременной материальной помощи будет направлено 1,5 млн. рублей.



Напомним, ранее из резервного фонда Бурятии администрации города было выделено 52,2 млн. рублей. Из этих средств единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 244 жителей левобережья, оказавшиеся в зоне подтопления, в связи с частичной утратой имущества по 50 тыс. рублей выплачено 43 жителям, по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества – 9 жителям левобережья.



Мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим продолжаются. Оставить заявку на обследование можно по номерам: ЕДДС - 051, 21-36-65; Администрации Советского района по тел.: 22-75-88; Администрации Октябрьского района по тел.: 41-55-33.



Фото: из соцсетей



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.