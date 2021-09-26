Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлили в Бурятии до 31 октября

Также приостановлена работа компьютерных клубов, кружков, секций



Ограничительные меры, вызванные необходимостью противостоять коронавирусу, продлили в Бурятии до 31 октября, следует из опубликованного на официальном сайте правительства республики указа, пишет



Ранее меры были рассчитаны до конца сентября, однако впоследствии в документ были внесены изменения. Согласно обновленным правилам, до 31 октября включительно сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий. Также приостановлена работа компьютерных клубов, кружков, секций.



Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19 и имеющих соответствующий сертификат, предложено по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.



Фото: pixabay.com Ограничительные меры, вызванные необходимостью противостоять коронавирусу, продлили в Бурятии до 31 октября, следует из опубликованного на официальном сайте правительства республики указа, пишет ТАСС Ранее меры были рассчитаны до конца сентября, однако впоследствии в документ были внесены изменения. Согласно обновленным правилам, до 31 октября включительно сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий. Также приостановлена работа компьютерных клубов, кружков, секций.Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19 и имеющих соответствующий сертификат, предложено по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.Фото: pixabay.com

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