Умерло трое больных инфекцией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса. Их них 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



48% (28 329) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 3236 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 462 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 384.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1216 человек.



Первым компонентом привиты 348 607 человек (48,4 %) от взрослого населения, 290 603 человека полностью привиты (40,4 %).



25 сентября умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



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