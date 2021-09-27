На севере Бурятии бизнесмен платил работникам зарплату без соответствующих надбавок

Выплаты производились один раз в месяц



В Бурятии Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя. Так, зарплата двум работникам магазина за январь – май 2021 года была выплачена без учета районного коэффициента и северной надбавки, предусмотренной для местности, приравненной к районам Крайнего Севера.



Кроме того, выплата заработной платы осуществлялась один раз в месяц, ежегодный отпуск предоставлялся без учета дополнительного отпуска, предусмотренного для лиц, работающих в указанных местностях.



"В связи с этим межрайонный прокурор владельцу магазина объявил предостережение о недопустимости нарушения закона, внес представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачена заработная плата в размере 43 тыс. рублей, нарушения трудового законодательства устранены. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении, назначены административные штрафы", - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.