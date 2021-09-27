В Бурятии чиновники Минтранса скрывали доходы и недвижимость

Семерым должностным лицам сделали замечание



Прокуратура республики проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в деятельности регионального министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Выявлено, что сотрудниками не обеспечена полнота и достоверность сведений о размере собственных доходов и доходов близких родственников, о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе, открытых банковских счетах.



"Кроме того, административные регламенты министерства содержали коррупциогенные факторы. По результатам рассмотрения представления прокурора республики нарушения устранены, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания", - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.



Фото: "Номер один"



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