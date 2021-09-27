Более 50 тыс жителей Бурятии вылечились от COVID-19

Однако число новых заражений коронавирусом не снижается



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 58 685. Это на 87 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 48% (28 353) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1837 человек, трое - за последние сутки (двое старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 75 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3089 человек.



В стационарах получают лечение 478 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 396. В отделениях реанимации находится 66 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ –24 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 198 человек.человек.



Всего выздоровели от коронавируса 50 187 (+33) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилирована 541 койка: занято – 478, свободно – 63 койки. Занятость коечного фонда составляет 88,3 %.



За сутки проведено исследований от 1 236 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 520 497 исследований.



Завершили вакцинацию 290 740 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com





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