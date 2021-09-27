Жители Бурятии протестуют против вырубки леса иностранной компанией

Сейчас идет сбор подписей под обращением к главе республики



Как рассказал на сегодняшней сессии депутат Хурала Бурятии Александр Савельев, жители Бичурского района обеспокоены планами властей по передаче больших площадей леса в аренду иностранной компании.

- Существует вероятность, что леса подвергнутся массовой вырубке без лесовосстановительных природоохранных мероприятий, - сказал депутат. – В этом случае население останется без леса, дров и воды.



По словам Александра Савельева, сейчас в районе идет сбор подписей жителей под обращением к главе Бурятии Алексею Цыденову, в котором содержится протест против захода в Бичурские леса иностранцев.



Напомним, это не первый подобный случай. Несколько лет назад с подобным проектом в Бурятию пыталась зайти китайская компания МТК-Дженькей. Однако жители Закаменского района резко выступили против, проведя ряд акций протеста, в том числе – на площади Советов в Улан-Удэ. В итоге планы по освоению лесов и созданию перерабатывающего производства компании рухнули.



Фото: «Номер один» - Существует вероятность, что леса подвергнутся массовой вырубке без лесовосстановительных природоохранных мероприятий, - сказал депутат. – В этом случае население останется без леса, дров и воды.По словам Александра Савельева, сейчас в районе идет сбор подписей жителей под обращением к главе Бурятии Алексею Цыденову, в котором содержится протест против захода в Бичурские леса иностранцев.Напомним, это не первый подобный случай. Несколько лет назад с подобным проектом в Бурятию пыталась зайти китайская компания МТК-Дженькей. Однако жители Закаменского района резко выступили против, проведя ряд акций протеста, в том числе – на площади Советов в Улан-Удэ. В итоге планы по освоению лесов и созданию перерабатывающего производства компании рухнули.Фото: «Номер один»

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