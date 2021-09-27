Строительство злополучной школы в Клюевке продолжат в усиленном режиме

На объекте трудятся 26 человек, дополнительно прибыли и приступили к работам монтажники окон



Подрядная организация «Особняк Строй» продолжит строительство школы на 100 мест в с. Клюевка Кабанского района. Управление капитального строительства (УКС) оказало поддержку в изыскании финансирования, усилении рабочей силы, договоренности с поставщиками об отсрочке платежей. Темп работ нарастает., сообщили в пресс-службе УКС.



На сегодня на объекте трудятся 26 человек, дополнительно прибыли и приступили к работам монтажники окон. В ближайшее время закроют тепловой контур, идут работы по внутренней отделке: укладка плитки пола, стен. Для ежедневного отслеживания хода строительства выехал куратор от УКС.



- Подрядчик усилил темп. Сейчас заливают бетоном приямки крылец, производят кирпичную кладку тамбуров, заливку подпорной стенки по периметру, устанавливают стояки систем водоснабжения, отопления. Ранее технологическое подключение к тепловым и электрическим сетям уже было выполнено. Проводят водовод от пожарных резервуаров к насосной станции, устанавливают пожарные гидранты, начата подготовка к благоустройству территории (вертикальная планировка). Идет поставка материалов на объект, – прокомментировал процесс куратор от УКС Сергей Осовский.



Напомним, ранее зампред правительства Бурятии Евгений Луковников говорил



Школу на 100 мест строят по нацпроекту «Образование». Здание площадью около 3000 кв м состоит из функциональных блоков для достижения изоляции каждой возрастной группы. Два двухэтажных учебных блока и один одноэтажный спортзал примыкают друг к другу без переходов.



Фото: пресс-служба УКС

Подрядная организация «Особняк Строй» продолжит строительство школы на 100 мест в с. Клюевка Кабанского района. Управление капитального строительства (УКС) оказало поддержку в изыскании финансирования, усилении рабочей силы, договоренности с поставщиками об отсрочке платежей. Темп работ нарастает., сообщили в пресс-службе УКС.На сегодня на объекте трудятся 26 человек, дополнительно прибыли и приступили к работам монтажники окон. В ближайшее время закроют тепловой контур, идут работы по внутренней отделке: укладка плитки пола, стен. Для ежедневного отслеживания хода строительства выехал куратор от УКС.- Подрядчик усилил темп. Сейчас заливают бетоном приямки крылец, производят кирпичную кладку тамбуров, заливку подпорной стенки по периметру, устанавливают стояки систем водоснабжения, отопления. Ранее технологическое подключение к тепловым и электрическим сетям уже было выполнено. Проводят водовод от пожарных резервуаров к насосной станции, устанавливают пожарные гидранты, начата подготовка к благоустройству территории (вертикальная планировка). Идет поставка материалов на объект, – прокомментировал процесс куратор от УКС Сергей Осовский.Напомним, ранее зампред правительства Бурятии Евгений Луковников говорил о возможном расторжении контракта с подрядной организацией из-за ненадлежащего выполнения работ. Подрядчику предлагалось исправить ситуацию в кратчайшие сроки.Школу на 100 мест строят по нацпроекту «Образование». Здание площадью около 3000 кв м состоит из функциональных блоков для достижения изоляции каждой возрастной группы. Два двухэтажных учебных блока и один одноэтажный спортзал примыкают друг к другу без переходов.Фото: пресс-служба УКС

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