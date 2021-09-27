В Бурятии изношена аварийно-спасательная техника

Власти озаботились материально-технической базой спасательных служб в период многоводья





По словам председателя экономического комитета Хурала Бурятии Анатолия Кушнарева, грядущие годы в республике, как и нынешний, будут многоводными. Что чревато наводнениями, выходом грунтовых вод и так далее. На этом фоне особую важность приобретает материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных служб, состояние техники которых оставляет желать лучшего.

- Я лично убедился – техника, которая участвует в спасательных работах, очень изношена, - рассказал парламентарий. - Я предлагаю правительству республики начать обновление материально-технической базы поисково-спасательных служб.В качестве примера он привел аварийно-спасательный автомобиль, который был приобретен еще в 2008 году и на сегодня полностью изношен. Стоимость такого авто – 5,5 миллиона рублей.Напомним, в этом году в ряде районов произошли подтопления, а под конец лета вода поднялась и в Улан-Удэ, затопив часть Левого Берега.Фото: «Номер один»