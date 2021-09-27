В Хурале предложили пересмотреть выкупную цену для жителей аварийных домов

На предлагаемые властями 43-44 тысячи рублей нового жилья не купишь, уверен депутат





К депутату Хурала Бурятии Иннокентию Вахрамееву поступили обращения жителей домов в микрорайоне Сосновый. Распоряжением мэрии Улан-Удэ эти дома были признаны аварийными, с чем жители категорически не согласны.

По словам Иннокентия Вахрамеева, жильцы уверяют, что обследование домов прошло без их участия, при этом, они своими силами отремонтировали подъезды, по программе капремонта там заменена электрика. Также в домах проведена система водоснабжения, водоотведения, на придомовой территории есть детская площадка, спорткомплекс и так далее.Депутат уверен, что, если бы жителям этих домов предложили нормальные условия по выкупу этого жилья, они бы согласились. Однако на данный момент выкупная стоимость составляет 43-44 тысячи рублей. С учетом роста цен на недвижимость в последний год, такая компенсация не позволяет купить равноценное жилье.Поэтому Иннокентий Вахрамеев предложил внести изменения в региональную программу по переселению, касающиеся размера компенсаций. А также принять закон о дополнительных гарантиях для переселяемых собственников.Фото: «Номер один»