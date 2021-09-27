Пострадавшие от нечистот жители Улан-Удэ не могут дождаться помощи

Жители Нижней Батарейки, ставшие жертвами канализационной аварии, требуют внимания





Обращение жителей Нижней Батарейки на сегодняшней сессии Хурала Бурятии зачитал депутат Алексей Багадаев. По его словам, жители жалуются на последствия аварии, произошедшей 14 июля этого года, когда из-за сильного ливня вышел из строя напорный коллектор по ул. Асеева, 20. В результаты сточные воды вышли на поверхность и затопили участки, а также дома местных жителей.

Жители требуют принять меры по ликвидации последствий аварии внутри их домов. Многочисленные обращения в мэрию Улан-Удэ, Роспотребнадзор и «Водоканал» результата не дали, следует из письма.Между тем еще в августе «Водоканал» сообщал, что проводит работы по ликвидации последствий аварии. Площадь участка, который попал под дезинфекцию гипохлоритом кальция, составила около 24 тысяч квадратных метров. Силами предприятия произведена расчистка 27 дворовых территорий, еще в трех домах была проделана уборка и расчистка пострадавших участков с полным снятием грунта, говорилось в сообщении предприятия. При этом, 120 тонн чистого грунта завезено и распланировано «Водоканалом» по пострадавшим дворам.Фото: ulan-ude-info.ru