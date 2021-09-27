Жители пригородного ДНТ "Ургаса" молят власти о помощи

Дома топит грунтовыми водами с июля



Жители пригородного ДНТ "Ургаса" молят местные власти о помощи. С июля 2021 года ДНТ топит грунтовыми водами.



"Писали в администрацию президента РФ, ответили, что заявление отправили в правительство республики Бурятия, написали в правительство республики Бурятия, ответили, что отправили в администрацию Иволгинского р-на, в администрации р-на написали развели руками. Живем в Республике Бурятия, Иволгинский р-н, ДНТ Ургаса, ул. Централь. Затопление на фото с середины июля 2021г., по сей день воды только больше и ни кто не торопится, что либо делать. Септики и туалеты размыло, мусор региональный оператор "Экоальянс" не вывозит уже 2 месяца, мотивируя, что не могут подойти к домам. Как нам зимовать? Дрова или уголь нет возможности привезти, участок затоплен, да и котельная тоже. Ночные температуры уже к 0 градусам. У нас дети. Помогите", - написал анонимный автор.











Фото: Аноним 03

Жители пригородного ДНТ "Ургаса" молят местные власти о помощи. С июля 2021 года ДНТ топит грунтовыми водами."Писали в администрацию президента РФ, ответили, что заявление отправили в правительство республики Бурятия, написали в правительство республики Бурятия, ответили, что отправили в администрацию Иволгинского р-на, в администрации р-на написали развели руками. Живем в Республике Бурятия, Иволгинский р-н, ДНТ Ургаса, ул. Централь. Затопление на фото с середины июля 2021г., по сей день воды только больше и ни кто не торопится, что либо делать. Септики и туалеты размыло, мусор региональный оператор "Экоальянс" не вывозит уже 2 месяца, мотивируя, что не могут подойти к домам. Как нам зимовать? Дрова или уголь нет возможности привезти, участок затоплен, да и котельная тоже. Ночные температуры уже к 0 градусам. У нас дети. Помогите", - написал анонимный автор. Ранее мы уже писали о проблемах этого ДНТ. На прошлой неделе с просьбой о помощи выступила другая местная жительница. Напомним , в Геологическом институте Сибирского отделения РАН поясняли: «Откачка грунтовых вод ухудшит ситуацию, увеличится приток в те же подвалы, то есть вы будете качать, и будет эффект, как вот скважины прокачивают: чем больше вы качаете, тем больше воды становится. По сути, такие меры не только не помогут, они еще больше воды принесут. Откачка грунтовых вод - сизифов труд».Фото: Аноним 03

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