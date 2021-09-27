Бурятия представит свой инвестиционный потенциал в сфере туризма

В Москве состоится инвестиционный день «Потенциал развития объектов туризма в макрорегионе Байкал»



28 сентября в Москве состоится инвестиционный день «Потенциал развития объектов туризма в макрорегионе Байкал». Это совместное мероприятие по привлечению в туристскую отрасль Бурятии и Иркутской области потенциальных инвесторов федерального уровня, организованной совместно со Сбербанком и Ростуризмом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В road show, которое пройдет на площадке Сбербанка, примут участие Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.



Участникам расскажут об инвестиционной привлекательности регионов с точки зрения развития туристической инфраструктуры, презентуют лучшие инвестиционные площадки для создания гостиниц, туристических комплексов, инфраструктурных объектов, создание которых не только позволит туристам, стремящимся посетить Байкал, пользоваться качественными и современными туристическими объектами, но и будут выгодным инвестиционным вложением.



Приглашены более 100 представителей инвесторов, инвестиционных фондов, консалтинговых компаний в сфере гостеприимства и недвижимости, а также представители многопрофильных инвестиционных групп. Программа мероприятия всем заинтересованным в реализации проектов в сфере туризма позволит погрузиться в атмосферу Байкальского региона, узнать о преимуществах вложений, перспективных направлениях для инвестирования, планах по развитию инфраструктуры, механизмах поддержки инвесторов.



Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму, Республикой Бурятия и Иркутской областью заключено год назад, так же заключено соглашение с ПАО «Сбербанк» в части инвестиционной поддержки проектов туристической индустрии, в том числе в рамках действующих мер федеральной поддержки (льготная ставка финансирования проектов).



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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