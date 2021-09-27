В Улан-Удэ с помощью нового оборудования приводят в порядок мусорные урны

У комбината по благоустройству появилась новая пескоструйная установка



В МБУ "Комбинат по благоустройству" поступила новая пескоструйная установка, с помощью которой быстро очищаются все заржавевшие и неэстетичного вида мусорные урны с остановок общественного транспорта и городских скверов, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Всего в столице Бурятии установлено на всех остановках и в городских скверах свыше 1200 урн. С учетом сурового сибирского климата, воздействия атмосферных осадков окрашенные поверхности рано или поздно начинают ржаветь и приходят в неэстетичный вид. Ранее все урны неоднократно вручную окрашивались, но от ржавчины это все равно не спасало.



В августе 2021 г. в комбинат поступил новейший пескоструйный аппарат, принцип работы которого заключается в выталкивании абразивного материала (песка) из пистолета под большим давлением. Данным способом с металлических конструкций быстро и эффективно удаляют старую краску, ржавчину и другие загрязнения.



Ежедневно специалисты комбината очищают от 10 до 20 урн, которые после очистки сразу же окрашиваются и становятся как "новенькие", сильно проржавевшие урны реставрируются и приводятся в порядок. Стоит отметить, что горожане не замечают отсутствия урн на остановках, потому что бригады при демонтаже необработанной урны сразу же устанавливают на ее место очищенную и окрашенную.



На сегодня специалисты комбината восстановили 350 урн.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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