В Бурятии пройдет народное голосование по выбору названия третьего моста

Каждый житель республики сможет проголосовать за варианты названий, вошедших в ТОП-10



Жители Бурятии выберут название строящегося третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ. Каждый житель республики сможет проголосовать за варианты названий, вошедших в ТОП-10, с 28 сентября по 10 октября на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети Вконтакте, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Напомним, конкурс «Третий – мост новая жизнь» стартовал с 20 июля. Жители Бурятии прислали более 300 вариантов названий строящегося в Улан-Удэ третьего моста. На втором этапе конкурсное жюри, в состав которого, в том числе, вошли журналист Юлия Пермякова, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, министр строительства и модернизации ЖКК РБ Николай Рузавин, определили ТОП-10 названий из всех присланных вариантов.



В ТОП-10 вошли названия, наиболее часто присылаемые участниками конкурса в качестве варианта названия моста: Президентский, Народный, Эра, Три Генерала, Надежды, Верхнеудинский, Юбилейный, Талаан (Удача), Лебедь, Академический.



Третий этап конкурса «Третий – мост новая жизнь» стартует с 28 сентября по 10 октября. На этом этапе конкурса жители Бурятии путем голосования из представленных вариантов выберут название строящемуся в Улан-Удэ мосту чрез реку Уда.



Голосование пройдут



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



Жители Бурятии выберут название строящегося третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ. Каждый житель республики сможет проголосовать за варианты названий, вошедших в ТОП-10, с 28 сентября по 10 октября на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети Вконтакте, сообщили в пресс-службе правительства региона.Напомним, конкурс «Третий – мост новая жизнь» стартовал с 20 июля. Жители Бурятии прислали более 300 вариантов названий строящегося в Улан-Удэ третьего моста. На втором этапе конкурсное жюри, в состав которого, в том числе, вошли журналист Юлия Пермякова, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, министр строительства и модернизации ЖКК РБ Николай Рузавин, определили ТОП-10 названий из всех присланных вариантов.В ТОП-10 вошли названия, наиболее часто присылаемые участниками конкурса в качестве варианта названия моста: Президентский, Народный, Эра, Три Генерала, Надежды, Верхнеудинский, Юбилейный, Талаан (Удача), Лебедь, Академический.Третий этап конкурса «Третий – мост новая жизнь» стартует с 28 сентября по 10 октября. На этом этапе конкурса жители Бурятии путем голосования из представленных вариантов выберут название строящемуся в Улан-Удэ мосту чрез реку Уда.Голосование пройдут на официальной странице Правительства Бурятии Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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