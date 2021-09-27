В Бурятии повторно обследуют территории подтопленные паводками летом

Работа будет проведена с целью уточнения пострадавших подворий



В Бурятии проведут повторное обследование территорий и частных подворий, которые оказались эти летом подтопленными паводковыми водами. Работа будет проведена с целью уточнения пострадавших подворий. Соответствующее решение принято в понедельник, 27 сентября комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Мы должны отработать дома до конца недели. Чтобы ни одного не обследованного дома не осталось. Обход территорий в Улан-Удэ запланирован сегодня. Главы поселений в районах, прошу под ваш контроль обойти еще раз подтопленные территории, - подчеркнул в ходе заседания комиссии заместитель Председателя Правительства Бурятии Петр Мордовской.



Также принято решение о выделении дополнительных денежных средств Иволгинскому району в размере 1,5 млн рублей. Средства будут направлены на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей 105 жителям района, пострадавшим от паводков.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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