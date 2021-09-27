В Бурятии открылся музей-усадьба

Отреставрированная усадьба в Нижнем Жириме станет еще одной точкой притяжения туристов



23 сентября 2021 г. в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района состоялось торжественное открытие старинной старообрядческой усадьбы семьи Петровых. Построенную в 1885 году усадьбу отреставрировали на средства Фонда президентских грантов.





Открытие усадьбы приурочили к «Всестарообрядческому съезду», который проходил в республике с 22 по 25 сентября. В Бурятию съехались гости со всей страны - из Нижнего Новгорода, Самары, Великого Новгорода, Читы, Красноярска, Иркутска, Саянска, Москвы. На открытие усадьбы приехали министры туризма и культуры Бурятии - Алдар Доржиев и Соелма Дагаева, а также депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев.

- Дом построен 136 лет назад моим прапрадедом Родионом Феоктистовичем Петровым. Дом состоит из горницы, избы, казенки (кладовка), сеней. В горнице стоит большая глинобитная печь. Печь установлена на деревянном основании, когда-то на ней была роспись. Печь в рабочем состоянии, была восстановлена труба, - рассказал на открытии хозяин усадьбы, председатель общества культуры семейских Бурятии Сергей Петров.





Глинобитная печь в горнице





Казенка

Депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев отметил, что открытие усадьбы станет толчком к развитию туризма в Нижнем Жириме.

- Два года назад Сергей Петров предложил на своей родовой усадьбе навести порядок, не все верили, что это возможно сделать, но поверили жители села, поддержал район, министерства туризма и культуры. И теперь усадьба даст задел на развитие Нижнего Жирима, - подчеркнул депутат.

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев пообещал поддерживать проект.

- Обычно наших гостей мы возим на Байкал, но Бурятия – это больше, чем Байкал. И когда мы говорим, что Бурятия – это больше, чем Байкал, мы подразумеваем и уникальную старообрядческую культуру. Хотелось бы, чтобы усадьбы Петровых стала местом притяжения, мы будем во всем поддерживать.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева рассказала о достижениях Тарбагатайского района.

- Ансамбль «Судьбинушка» в этом году стал лучшим во всей России, из почти 300 коллективов участвовавших во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Сейчас ансамбль готовится к концерту в Кремле, - сообщила министр.

Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин поблагодарил Сергея Петрова за проделанную работу.

- Огромное спасибо Сергею Петровичу за участие и победу в грантовом конкурсе. Открытие усадьбы – это знаковое событие для района и республики. Усадьба уникальна тем, что дом построен как пример того, что можно сохранять уникальную культуру и многообразие деревянного зодчества, которое сохранилось в наших деревнях.

Сам Сергей Петров поблагодарил своих соратников, которые помогли ему с реставрацией дома.

- Благодарен своей команде, с которой работал – Ларисе Николаевой и Марине Санниковой, - это преподаватели ВСГАКИ, которые выступали экспертами в реставрации усадьбы. Также большая благодарность сельчанам, более 50 человек помогали нам. Большой вклад внесли братья Николай и Алексей Куржумовы – все сложные столярные и плотницкие работы по реставрации они делали своими руками, - отметил председатель общества культуры семейских Бурятии.





Фото: "Номер один"