В столице Бурятии готовятся к приемке отремонтированных дорог

В этом году работы велись на 30 объектах, четверть из них уже готова





В Улан-Удэ близится к завершению дорожная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня о ходе ремонта дорог на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова отчитался Комитет по строительству.

- В этом году работы ведутся на 30 объектах, из которых 8 завершены на 100 процентов. По 18 объектам строительная готовность высокая – более 80-90 процентов, - сказала и.о. заместителя мэра – председатель Комитета по строительству Татьяна Матвеева.Дорога по улице Дорожной на Левом берегу готова на 65 процентов – здесь ремонт начали позднее, так как он финансировался на средства экономии после торгов.Ремонт по улице Амагаева выполнен на 45 процентов, поскольку местные жители просили проложить сети водоснабжения до начала ремонта дороги. Сейчас все работы по устройству водовода завершены, подрядчик работает на объекте.Продолжается ремонт на участке протяженностью 400 метров по улице Автотранспортной. Здесь работы только начались – здесь прокладывали инженерные сети к строящейся самой большой школе города на 1275 мест.- Все объекты взяты на контроль, срок завершения работ по контрактам – 1 октября. Планируем до 10 октября провести на всех объектах приемку работ, - подчеркнула Татьяна Матвеева.Уже сейчас активно идет подготовка к следующему строительному сезону. Составлен перечень дорог, которые отремонтируют по нацпроекту в 2022 году, торги будут объявлены и проведены в октябре-ноябре этого года. На обновление дорог столицы Бурятии ежегодно выделяется 700 млн рублей.Фото: Минтранс Бурятии