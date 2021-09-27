Жителям Левобережья рекомендуют заключить договоры на пользование «умными» водоколонками

МУП «Водоканал» отменяет подвоз воды



В связи с улучшением гидрологической обстановки с 29 сентября МУП «Водоканал» отменяет подвоз воды в районы Левобережья Улан-Удэ. Потребителям, которые планируют, но еще не заключили договоры на пользование холодным водоснабжением из водоколонок, рекомендуется это сделать до конца сентября, сообщает МУП «Водоканал». Напомним, что цена 1 литра воды, поставляемой «Водоканалом», составляет всего 2,3 копейки, а тысяча литров - 23 рубля 46 копеек, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



В настоящее время ситуация с подъёмом воды в реках стабилизировалась, а заявки от жителей на подвоз холодной питьевой воды, поставляемой «Водоканалом», практически отсутствуют.



Многие горожане продолжают пользоваться водой из своих домашних скважин, что может быть опасным для здоровья, так как Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия запрещает использование неисследованной воды из частных скважин не только в пищу, но и в хозяйственных целях.



По словам специалистов, например, большинство скважин микрорайонов Левобережья располагаются на глубине всего четыре метра, что категорически недопустимо – в шаговой доступности друг от друга они находятся с выгребными ямами и туалетами. Нестабильная паводковая обстановка и высокий уровень грунтовых вод также могли оказать своё негативное влияние на качество питьевой воды.



– Если на водоколонках наблюдаются устойчивые стабильные показатели пригодности воды в пищу, то с домашними скважинами дела обстоят намного серьезней. В большинстве своём какие-либо документы на скважины у жителей микрорайона отсутствуют и сказать о качестве воды, без проведения специальных анализов, сложно, – говорит Галина Доржиева, начальник лаборатории МУП «Водоканал».



Поэтому МУП «Водоканал» рекомендует жителям частного сектора не подвергать опасности своё собственное здоровье, а также здоровье своих близких и использовать только высокого качества питьевую воду, поставляемую предприятием.



Ежедневно лаборатория «Водоканала» тщательно следит за качеством холодной воды до поступления её из скважин и после перехода в распределительную сеть по утвержденному графику усиленного контроля. Результаты лабораторных исследований показывают стабильность физико-химических и микробиологических показателей качества подземной воды, поставляемой городским «Водоканалом».



В Улан-Удэ источником качественного и стабильного водоснабжения для жителей частного сектора, вот уже на протяжении пяти лет, стали автоматизированные водоколонки, которые активно идут на смену устаревшим конструкциям. Для того, чтобы пользоваться «умными» водоколонками, потребителям необходимо всего лишь заключить договор с «Водоканалом» и получить свой электронный ключ. Процедура заключения договора занимает несколько минут и доступ к любой автоматизированной водоколонке для такого потребителя будет открыт.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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