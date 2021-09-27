На улице Кирова в Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь

Зеленые насаждения появились по обе стороны от дороги



Сотрудники МБУ «Городское лесничество» преобразили ул. Кирова. Специалисты высадили 600 яблонь в центре города по муниципальной программе «Зеленый город», инициированной мэром г. Улан-Удэ Игорем Шутенковым, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



– В будущем это сформирует своеобразную живую изгородь, что отгородит пешеходную зону от проезжей части. Продолжаем озеленение. Весной на Набережной высадили тысячу яблонь, продолжили живую изгородь по ул. Коммунистическая и т.д., – сообщил Андрей Башинчеев, начальник участка озеленения Советского района г. Улан-Удэ.



Специалисты надеются, что молодые саженцы приживутся и будут радовать жителей и гостей столицы своей красотой.



Кроме того, в этот день прошли посадки по ул. Кабанская.



Всего этой осенью высадят семь тысяч саженцев. Завершить все работы планируют до середины октября. Оценить красоту озеленения городских улиц и общественных пространств улан-удэнцы смогут следующей весной – в сезон цветения деревьев и растений.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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