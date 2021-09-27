В Мухоршибирском районе завершена укладка асфальта на региональной дороге

В настоящее время асфальтируются съезды к домам





Строительство участка от 0 до 9 км автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено более 475 миллионов рублей.

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, на всем протяжении участка дорожники уже уложили асфальт и устроили тротуары. В настоящее время асфальтируют съезды к домам, ведут работы по устройству присыпных обочин и металлического барьерного ограждения.Продолжается капитальный ремонт моста через реку Мухоршибирка.«В соответствии с проектной документации было уложено 20 водопропускных труб. С жителями сел отработали по съездам к домам. На этих съездах установлено дополнительно 50 прямошовных водопропускных труб, нарезаны все кюветы, водоотвод обеспечен с автомобильной дороги», - сообщил заместитель гендиректора подрядной организации ООО «Фортуна» Евгений Мордовской.По окончании всех работ дорожники нанесут разметку и установят знаки.Срок завершения капитального ремонта на объекте в 2022 году.Ремонт автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта планируется и в дальнейшем, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников во время инспектирования данного участка.«Мы рассчитываем закончить ремонт участка этой дороги с 0 по 34 км до 2023 года. От км 34 до 139, где есть дефекты, пройдем или текущим содержанием, или другими видами ремонта, но участок дороги через перевал Заган мы его полностью приведем в нормативное состояние, и дорога будет соответствовать всем требованиям», - пообещал он.Напомним, в рамках госконтракта подрядчик также взял на себя гарантийные обязательства по содержанию участка от 0 до 9 км автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, на котором сейчас ведется строительство.Фото: Минтранс Бурятии