В Улан-Удэ полицейского уволили за пьянство за рулем

Оперативник пытался восстановиться на работе, но безуспешно





Верховный суд Бурятии рассмотрел иск бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте. Мужчину уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе суда, причиной увольнения оперативника стало пьянство за рулем. Во внерабочее время автомобиль правоохранителя остановили сотрудники ГИБДД и составили на своего коллегу протокол.Полицейский с увольнением не согласился и обратился в суд. В своем иске он потребовал признать приказ о своем увольнении незаконным, восстановить его на работе и выплатить денежное довольствие за время вынужденного прогула.Рассмотрев дело, районный суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Правильность этого решения подтвердил и Верховный суд Бурятии, куда с жалобой обратился экс-полицейский.«Работодатель законно и обоснованно в установленный срок и с соблюдением процедуры расторг контракт и произвел увольнение полицейского в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника внутренних органов. Факт нахождения истца в состоянии алкогольного опьянения и управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения подтвержден совокупностью доказательств, получивших правильную оценку. Федеральный закон предусматривает требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время. Сотрудник должен заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»