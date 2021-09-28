В Бурятии от коронавируса скончался заслуженный врач республики

Цыренов Дандар Ринчинович умер 27 сентября

В Бурятии умер заслуженный врач республики Цыренов Дандар Ринчинович."27 сентября 2021 года скоропостижно скончался в результате коварной болезни COVID-19 наш коллега, наставник, ветеран здравоохранения, Заслуженный врач Республики Бурятия, Отличник здравоохранения РФ Цыренов Дандар Ринчинович. Любимый муж, заботливый отец, добрейший дедушка", - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.Цыренов Дандар Ринчинович родился 6 марта 1949 года в улусе Ягдык Курумканского района. После окончания средней школы начал свою трудовую деятельность рабочим совхоза "Дыренский", куда был направлен по комсомольской путевке. В 1968 году был призван на военную службу. После окончания службы поступил в Читинский государственный медицинский институт. Завершив учебу в 1977 году вернулся в Курумканский район и начал работать врачом-стоматологом. Уже через год был назначен заместителем главного врача Курумканской районной больницы. В этой должности проработал 16 лет. В 1994 году стал главным врачом больницы, отработав на этом посту 14 лет.Фото: пресс-служба минздрава Бурятии, pixabay.com