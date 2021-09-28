Видео дня: обычное городское утро

Несколько телят случайно забрели на детскую площадку в поселке Аэропорт



Несколько телят случайно забрели на детскую игровую площадку в поселке Аэропорт. Умиляющим видео поделилась на Facebook журналист Надежда Хлыстова.









Видео: Надежда Хлыстова



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