28.09.2021
Видео дня: обычное городское утро

Видео дня: обычное городское утро

Несколько телят случайно забрели на детскую площадку в поселке Аэропорт

Несколько телят случайно забрели на детскую игровую площадку в поселке Аэропорт. Умиляющим видео поделилась на Facebook журналист Надежда Хлыстова.




Видео: Надежда Хлыстова
коровы


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