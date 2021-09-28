В Бурятии взыскали ущерб с кладбищенского вандала

Мужчина разбил два памятника и цветник





В Бурятии судебные приставы взыскали с 38-летнего мужчины ущерб в размере свыше 73 тысяч рублей за поврежденные памятники на кладбище.

Как сообщили в УФССП РБ, в результате действий мужчины два надмогильных сооружения и цветник упали и разбились, придя в непригодность. Родственница покойных обратилась в суд, сообщил в иске, что испытала моральные страдания, а также была вынуждена понести расходы на приобретение новых памятников.Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать с виновника компенсацию морального вреда, ущерб и судебные расходы на общую сумму в размере 73,5 тысяч рублей.После вступления решения суда в законную силу приставы возбудили исполнительное производство. В его рамках пристав обратил взыскание на расчетные счета мужчины, а также предпринял меры ограничительного характера. Это позволило взыскать задолженность в пользу пострадавшей женщины.Фото: «Номер один»