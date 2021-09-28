В Бурятии возбуждено 25 уголовных дел по нацпроектам

Они связаны с хищениями, взяточничеством и превышением полномочий





В прокуратуре Бурятии состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов. Его провела прокурор республики Галина Ковалева. Рассматривались, в том числе, вопросы предупреждения преступлений при реализации национальных проектов.

В этой сфере прокурорами за 2020 и 8 месяцев текущего года вскрыто 983 нарушения закона.«Пресекались факты приемки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, несоблюдения порядка их оплаты, простоя приобретенного оборудования. По результатам оперативно-розыскной деятельности и прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел по фактам хищений, взяточничества, халатности, превышения должностных полномочий и злоупотребления ими», - сообщили в надзорном ведомстве.По итогам обсуждения запланирован комплекс мероприятий, направленный на активизацию правоохранительных усилий. Он включает совместные проверки законного расходования бюджетных средств, меры по повышению уровня возмещения ущерба от преступлений, сокращению сроков предварительного расследования. Особое внимание уделено вопросам противодействия коррупции.Второй блок обсуждаемых вопросов касался противодействия организованной преступности. Отмечено, что с начала 2020 года в республике пресечена деятельность 21 организованной группы и 3 преступных сообществ. Ими в общей сложности совершено 299 преступлений, в том числе в сферах незаконного оборота наркотиков, лесопользования, корыстной и коррупционной направленности. Растет число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также связанных с экономической деятельностью.«Совещанием выработаны решения по совершенствованию межведомственного взаимодействия для предупреждения организованной преступности на наиболее актуальных для региона направлениях. Установления и привлечения к ответственности организаторов и участников организованных преступных формирований», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»