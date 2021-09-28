В Бурятии за сутки сразу 5 человек умерли от ковида

Число заболевших остается на прежнем уровне
По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 28 сентября в республике зарегистрировано 58774 (+89) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это примерно столько же, сколько было зарегистрировано в предыдущие дни.
Всего выздоровели от COVID-19 – 50 274 (+87) человек.
В стационарах получают лечение 482 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 392. В отделениях реанимации находится 54 пациента. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1205 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще пять человек, общее число смертей достигло 1842.
Фото: пресс-служба правительства РБ
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