В Бурятии за сутки сразу 5 человек умерли от ковида

Число заболевших остается на прежнем уровне





По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 28 сентября в республике зарегистрировано 58774 (+89) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это примерно столько же, сколько было зарегистрировано в предыдущие дни.

Всего выздоровели от COVID-19 – 50 274 (+87) человек.В стационарах получают лечение 482 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 392. В отделениях реанимации находится 54 пациента. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1205 человек.За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще пять человек, общее число смертей достигло 1842.Фото: пресс-служба правительства РБ