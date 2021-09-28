В Улан-Удэ завершили ремонт аварийного канализационного коллектора в мкрн Батарейка

На ликвидацию последствий аварии было потратили почти два млн рублей



МУП «Водоканал» завершил ремонтные работы на одном из крупных участков канализационного коллектора в мкрн Батарейка, перекачивающего стоки со всего Октябрьского района Улан-Удэ, в котором проживает свыше 200 тысяч человек. На ликвидацию последствий этой аварии было израсходовано почти два млн рублей, сообщает МУП «Водоканал».



Напомним, в середине июля из-за сильных проливных дождей и последующего массового попадания ливневых вод в канализационные сети города произошел технологический сбой на линии напорного канализационного коллектора по улице Асеева с частичным выходом сточных вод на поверхность. Ситуация по ремонту коллектора осложнилась обильным выходом грунтовых вод при проведении земляных работ, которые не давали сотрудникам предприятия осуществить в полном объеме чистку поврежденного участка трубопровода, а также сварочные и другие виды ремонтных работ.



На сегодня все ремонтные работы по восстановлению поврежденного участка коллектора завершены.



Как сообщили в "Водоканале", для того, чтобы обезопасить жителей микрорайона Батарейка, руководством предприятия была дополнительно организована дезинфекция пострадавших домовладений, общей площадью около 24 тысяч квадратных метров.



Кроме того, сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ» отобрали почву с пострадавших участков для проведения бактериологических и паразитологических исследований, по результатам которых были выявлены незначительные превышения по микробиологическим показателям.



Между тем, на вчерашней сессии Народного Хурала депутатам было зачитано обращение жителей Нижней Батарейки. Жители жалуются на последствия аварии. В результате ее сточные воды вышли на поверхность и затопили участки, а также дома местных жителей.



Жители требуют принять меры по ликвидации последствий аварии внутри их домов. Многочисленные обращения в мэрию Улан-Удэ, Роспотребнадзор и «Водоканал» результата не дали, следует из письма.



В "Водоканале" отметили, что ситуация, сложившаяся вокруг пострадавших домовладений микрорайона, находится под контролем Комитета городского хозяйства, руководства МУП «Водоканал» и надзорных органов.



Фото: администрация Улан-Удэ



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