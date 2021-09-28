В Улан-Удэ по нацпроекту «Демография» строится 5 детских садов

Это детские сады на 280 мест каждый в мкрн Забайкальский, Дивизионный, а также по улицам Лермонтова, Конечная и Боевая



Благодаря реализации национального проекта «Демография» в столице Бурятии продолжается строительство пяти детских садов, сообщила на брифинге председатель Комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ Татьяна Митрофанова. Это детские сады на 280 мест каждый в мкрн Забайкальский, Дивизионный, а также по улицам Лермонтова, Конечная и Боевая.



- В настоящий момент надзорными органами (Ростехнадзор и Госстройнадзор) проводятся мероприятия по приемке двух детских садов в мкр Забайкальский и мкр Дивизионная для последующей выдачи заключений о завершении строительства. В первой половине октября состоится передача в собственность в Комитет по управлению имуществом и землепользованию, затем они будут переданы в оперативное управление администрации детских садов, - сообщила Татьяна Митрофанова.



Комплектование новых детских садов начнется после получения лицензии на образовательную деятельность. Ориентировочно открытие двух детских садов состоится в декабре этого года. Также в декабре завершится строительство детских садов на Лермонтова, Боевой и Конечной. Эти сады ждет такая же процедура по приемке и получению лицензии. Открытие детских садов планируется в 2022 году.



- По каждому детскому саду есть дорожная карта. С момента передачи от застройщика в город проходит два месяца. Для того, чтобы начать формировать очередь в эти детские сады, нам необходимо получить право собственности на здание, присвоить ему номер, занести номер в электронную базу и после того, когда будет известен этот номер, родители смогут добавить в личном кабинете этот детский сад. Как только номера новых детских садов будут занесены в базу, информация будет размещена в официальных группах Комитета по образованию, - отметила Татьяна Митрофанова.



В основном новые здания присоединяют к существующим детским садам, без создания нового юридического лица. Поэтому планируется, что детский сад в мкрн Забайкальский будет присоединен к детскому саду №47 «Елочка», а детский сад на ул. Боевой будет присоединен к детскому саду №96 «Калинка».



Всего с 2017 года благодаря реализации национального проекта «Демография» в Улан-Удэ построили и открыли 14 детских садов более чем на 3,5 тысячи мест. На сегодня в актуальной очереди на получение дошкольного образования состоит 3720 детей, из них в возрасте до 3 лет – 2572, от 3 до 7 лет – 1138 детей, с 7-8 лет – 10 детей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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