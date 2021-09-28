Подвоз воды в районы Левобережья продолжат до полного снятия режима ЧС в Бурятии

Жители частного сектора не должны подвергать опасности своё собственное здоровье



Руководством городского «Водоканала» принято решение о продолжении подвоза холодной питьевой воды в частный сектор микрорайонов Левобережья Улан-Удэ до полного снятия режима ЧС.



Несмотря на стабильное улучшение паводковой ситуации в Бурятии, снижением уровня воды в водоёмах республики, а также фактическим отсутствием заявок от жителей, с отменой подвоза воды решили повременить.



– Подвоз воды будет осуществляться в том же режиме, однако, всё-таки обращаем внимание потребителей на тот факт, что заключать договоры на пользование водой из водоколонок всё-таки необходимо уже сейчас, - отметил Дмитрий Скакалин, главный инженер МУП «Водоканал».



По словам специалистов, для того, чтобы жители частного сектора не подвергали опасности своё собственное здоровье, а также здоровье своих близких, необходимо использовать питьевую воду высокого качества, проверенную лабораторией предприятия и поставляемую «Водоканалом».



Управление Роспотребнадзора по Бурятии, в свою очередь, также запрещает использование неисследованной воды из частных скважин не только в пищу, но и в хозяйственных целях.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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