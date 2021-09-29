Алкоголь – это зло. А те, кто употребляют его без меры, – суперзлодеи



Для них нет ничего невозможного. И даже крепкие стены наркодиспансера не могут их остановить.







Недавно в Сети появилось фото, на котором неизвестный отчаянный житель Бурятии покидает республиканский наркодиспансер необычным, но классическим способом – связав простыни, он спустился с третьего этажа и был таков.



«Это ж насколько человеку хотелось выпить!» - воскликнет читатель. Впрочем, может быть, дело обстояло совсем по-другому. Может, это был единственный непьющий житель Бурятии и в наркодиспансере над ним ставили опыты, чтобы выявить ген трезвости. Так сказать, противоядие, которое потом под видом вакцины от какой-нибудь болезни (умолчим, от какой) вкалывали бы остальному населению республики, а то и всей страны.



А вообще, смешного мало. Алкоголь не только убивает людей изнутри, но и становится причиной страшных преступлений. Количество искалеченных из-за зеленого змия жизней зашкаливает. Поэтому, если уж стал пациентом «нарколожки», не убегай. По крайней мере до тех пор, пока ученые в халатах не обклеят тебя датчиками и не привяжут к стулу, приговаривая что-то зловещее на неизвестном тебе языке. Для них нет ничего невозможного. И даже крепкие стены наркодиспансера не могут их остановить.Недавно в Сети появилось фото, на котором неизвестный отчаянный житель Бурятии покидает республиканский наркодиспансер необычным, но классическим способом – связав простыни, он спустился с третьего этажа и был таков.«Это ж насколько человеку хотелось выпить!» - воскликнет читатель. Впрочем, может быть, дело обстояло совсем по-другому. Может, это был единственный непьющий житель Бурятии и в наркодиспансере над ним ставили опыты, чтобы выявить ген трезвости. Так сказать, противоядие, которое потом под видом вакцины от какой-нибудь болезни (умолчим, от какой) вкалывали бы остальному населению республики, а то и всей страны.А вообще, смешного мало. Алкоголь не только убивает людей изнутри, но и становится причиной страшных преступлений. Количество искалеченных из-за зеленого змия жизней зашкаливает. Поэтому, если уж стал пациентом «нарколожки», не убегай. По крайней мере до тех пор, пока ученые в халатах не обклеят тебя датчиками и не привяжут к стулу, приговаривая что-то зловещее на неизвестном тебе языке.

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