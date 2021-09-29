В Бурятии выплаты пострадавшим от паводка ускорили после вмешательства прокуратуры

Нерасторопные чиновники привлекаются к ответственности





Прокуратура Бурятии проверяет работу чиновников в связи с введением из-за паводка режима «Чрезвычайная ситуация». Как отмечают в надзорном ведомстве, органами власти приняли определенные меры для минимизации последствий стихии, однако без недостатков не обошлось. Они связаны с несвоевременным формированием материальных резервов, пунктов временного размещения населения, проведением берегоукрепительных мер и оповещения населения.

«Для устранения выявленных нарушений внесено свыше 100 актов прокурорского реагирования. Предостережено 69 должностных лиц, внесено 38 представлений, в суды направлены 7 исков. За допущенные нарушения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц», - отчитались в надзорном ведомстве.Так, после прокурорского вмешательства ускорена процедура получения мер поддержки населения.По представлению прокуратуры республики, внесенному зампреду правительства РБ в июне этого года, заключен контракт на сумму 12,3 млн рублей на проведение работ по укреплению берега Селенги в селе Сотниково. В Бичурском районе создан пункт временного размещения вместимостью 150 человек.«Прокурорами организованы выезды в подтопленные районы для осмотра поврежденных территорий. Проведены приемы граждан, на которых разъяснен порядок получения компенсаций за утрату имущества. Проверяется соблюдение законодательства при проведении аварийно-восстановительных работ, контролируется осуществление компенсационных выплат гражданам», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»