В Бурятии еще 446 социально значимых объектов подключат к интернету

В регионе досрочно реализован заключительный этап нацпроекта «Цифровая экономика»



«Ростелеком» досрочно реализовал в Бурятии заключительный этап нацпроекта «Цифровая экономика». Компания обеспечила техническую готовность подключения к интернету 446 социально значимых объектов республики: школ, фельдшерских пунктов, подразделений МЧС и Росгвардии, учреждений культуры, пожарных частей и администраций сельских поселений. Скоростной интернет появится там уже в октябре, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Нацпроект «Цифровая экономика» помогает устранить цифровое неравенство между городом и районами республики. В Бурятии он реализовывался на протяжении трех лет. В 2019 году, в первый год работы программы, «Ростелеком» построил в районах республики 163 км волоконно-оптических линий связи и провел интернет в 278 организаций. В прошлом году компания подключила к скоростному интернету 342 социально значимых учреждения и проложила более 400 км оптики.



- Из 1 066 соцучреждений, обеспеченных интернетом по этому проекту, 95 процентов работают в сельской местности. Оптические линии обеспечат надежную связь. Интернет поможет более эффективно организовать рабочие процессы: оказывать услуги дистанционно, проводить онлайн-обучение и совещания. Все эти меры позволят в самых отдаленных населенных пунктах улучшить качество работы социальных объектов, — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



На сегодняшний день завершены строительные работы и монтаж оборудования, обеспечена полная техническая готовность для подключения к интернету новых объектов.



- В этом году выполнен самый большой объем работ — построено 750 км ВОЛС. Из них 135 км оптических линий связи проложено в Селенгинском районе и на севере Бурятии: 73 км в Муйском и 66 км в Северобайкальском районах. Благодаря развитию телекоммуникационной инфраструктуры создается техническая база для развития скоростного интернета, мобильной связи и цифрового телевидения, — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.



Фото: pixabay.com



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