На Сахалине обсудят проблемы и пути решения экологических проблем на Дальнем Востоке

28 сентября в Южно-Сахалинске стартовал форум «ProДФО – Сахалинская область»





11 дальневосточных регионов объединились для разработки новых подходов к сохранению природы. В этом году форум «ProДФО» посвящен проблемам экологии. В работе форума принимает участие делегация Бурятии.



В работе площадок форума принимают участие представители крупных промышленных компаний, исполнительных органов государственной власти, международных экологических организаций, занимающихся исследованиям и восстановлением природной среды, журналисты и блогеры.



- Форум расширяет не только территориальные границы, но и профессиональные. Здесь организована большая площадка по обсуждению проблем экологии. Эта проблема очень актуальна сегодня во всем мире. Безусловно, у всех регионов есть свои разработки и решения по сохранению окружающей среды. Но объединение усилий необходимо. И выбор такой темы форума - оправданный и важный шаг, - отметила участница форума Татьяна Чемеринская, начальник информационного отдела Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».



В первой дискуссии «Экология Бизнеса: социальная ответственность, зеленые инновации и экономическая эффективность» выступили проектный директор Российского отделения Гринпис, эксперт в области социально-экологических последствий деятельности традиционной энергетики



Владимир Чупров, руководители экологических организаций ООО «Экология. Раздельный сбор отходов» и ООО «Эксперт Втор». О своем опыте природосберегающих мер рассказали руководители крупных промышленных предприятий.



Отдельная площадка организована по экологии общества. О важности формирования навыков безотходной жизни и осознанного потребления рассказали экоконсультанты и общественники и экологические журналисты. «Зелеными экосоветами по переходу от ЭГО к ЭКО» поделилась телеведущая Ирена Понарошку.



В дискуссии «Экология Власти: «зеленые» стандарты ответственности за будущее ДФО» выступил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.



Во второй день форума начнет работу первая очная сессия медиашколы «Дальневосточный репортер» IV набора. Для журналистов, блогеров и специалистов PR-служб подготовлено теоретическое обучение и мастер-классы.



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