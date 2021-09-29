Бурятия и Иркутская область провели совещание со Сбером

Обсуждался вопрос сотрудничества в рамках промо–тура для инвесторов road show «Байкал»



Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели совместное совещание по вопросам инвестиционного сотрудничества с первым заместителем Председателя Правления Сбера Александром Ведяхиным. Обсуждение стратегий партнерства состоялось во вторник, 28 сентября, в рамках road show «Байкал» - промо–тура для инвесторов, готовых познакомиться с туристическим потенциалом двух регионов, на территории которых расположено озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В мероприятии также принимают участие руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова, генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, бизнесмен, инвестор Владислав Свиблов, президент Управляющей организации ООО «Космос ОГ» Александр Швейн, известный композитор, руководитель группы компаний «Фамилия» Александр Шульгин.



Как заявил зампред Правления Сбера, формат инвестиционного шоу, когда рассматриваются Иркутская область и Республика Бурятия в рамках одного макрорегиона Байкал, очень интересен.



- Нам очень нравится работать с этими регионами. Мы считаем, что инвесторы смогут получить огромный плюс от работы в этих регионах, в первую очередь, потому что там такая администрация, все очень ясно, понятно, хорошие условия для инвесторов. Это то, что нам подходит и то, что нравится всем партнёрам, которые входят в эти регионы. Что касается сотрудничества, то мы развиваем проекты, которые в первую очередь связаны с рекреацией. Байкал - просто красивейшие озеро, кстати, в нём воды больше, чем в пяти великих американских озёрах вместе взятых. И только на эту рекреацию сейчас выделено 1,5 млрд рублей кредитов, на рассмотрении - 12 млрд рублей, и всего может быть до 40 млрд - это достаточно большие деньги, -отметил Александр Ведяхин.



Он также добавил, что Сбер смотрит на развитие горнодобывающей промышленности, золотодобывающей промышленности в регионе Байкал, и делает все для того, чтобы регионам и инвесторам было интересно развиваться.



- Мы предоставляем и финансовую поддержку и, конечно, институционная поддержку. Вся широта и мощь Сбера с удовольствием для этих регионов, - сказал Александр Ведяхин.



Глава Бурятии в свою очередь отметил, что республика взаимодействует со Сбером по очень широкому спектру вопросов.



- В первую очередь, Сбер – это главный финансовый институт развития бизнеса в республике и, в том числе, поддержка бюджета республики по бюджетным кредитам. Но помимо финансовой составляющей есть много дополнительных точек взаимодействия. Мы пользовались цифровыми продуктами Сбера в рамках борьбы с пандемией COVID, использовали искусственный интеллект для диагностики и оценки снимков легких. Плюс мы работаем со Сбером по тем программам, в рамках которых сейчас идёт предоставление жилья для многодетных семей. Сбер здесь задействован, как финансирующая сторона. Плюс у нас ведётся работа по созданию информационно-расчётного центра по жилищно-коммунальным услугам. Здесь мы тоже смотрим продукт Сбера. У нас были разные варианты, кто какие продукты выдает, и мы пришли к выводу, что продукты Сбера наиболее оптимальные. Плюс у нас большая программа по жилищному строительству, и наши строительные подрядчики – инвесторы, которые заходят в республику, тоже могут рассчитывать на поддержку Сбера в части кредитования строительный отрасли. Помимо этого, у нас большие горнодобывающие проекты - за 100 млрд рублей общая стоимость всех проектов, которые в республике запускаются и реализуются. Здесь тоже безусловно нужна финансовая поддержка. Плюс тот вид деятельности, на котором мы сегодня акцентировали внимание – это туризм здесь у нас планы со Сбером взаимодействовать не только, как с инвестором. Сейчас этот вопрос прорабатывается, мы представляем Сберу участки земли, варианты взаимодействия, поддержки по линии государства, по дальневосточный линии – льготы в налоговом режиме, как инвестору, а не как кредитной организации и так далее. То есть у нас очень широкое направление взаимодействия. И хотелось бы отметить оперативность, креативность всей команды Сбера и те результаты, которые уже сегодня есть и позволяют с уверенностью смотреть наши планы на будущее, что будет реализовано быстро и именно с теми показателями, на которые мы рассчитываем, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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