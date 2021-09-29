В Бурятии за сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавируса

Умерло 4 больных



В Бурятии за сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавирус, из них 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



48 % (28395) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 2938 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 486 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 420.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1204 человек.



Первым компонентом привиты 351 087 человек (48,8 %) от взрослого населения, 291 931 человек полностью привит (40,6 %).



28 сентября умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



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