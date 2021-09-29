В Улан-Удэ будущим кондукторам трамвая выплатят по 20 тысяч рублей единовременно

МУП «Управление трамвая» проводит акцию в связи с расширением



Каждому, кто впервые устроится на должность кондуктора с 29 сентября по 15 октября, будет предоставлена выплата в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



- Выплата в 20 тысяч рублей - это деньги не в счёт будущей заработной платы, это деньги, которые соискатель получит с первого дня трудоустройства безвозмездно. Средства не надо возвращать при соблюдении всего одного условия - отработать по договору 6 месяцев. Нам нужны активные и ответственные люди. Надо понимать, что количество мест ограничено, — отмечают в МУП «Управление трамвая». Все подробности можно узнать по телефонам 43-31-39, 43-80-53.



Напоминаем, что предприятие готовится к запуску двух новых кольцевых маршрутов под номерами 7 и 8. Трамвай №7 будет ездить от остановки «БНЦ» через площадь Советов, площадь Комсомольскую, через проспект Автомобилистов и улицу Ключевскую. Маршрут № 8 будет двигаться по похожему пути, но только в обратном направлении. Сейчас ведутся подготовительные работы.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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