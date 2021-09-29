Жителей Бурятии впечатлили фотографии Закаменска с сентябрьскими сугробами

В районе образовался снежный покров
В соцсетях появилось фото Закаменска в снегу. Жителей Бурятии впечатлили фотографии, многим сразу же захотелось "туда".
"Никогда не думал что скажу это... Но я хочу в Закаменск";
"Как я хочу туда....этот хруст под ногами";
"Какая красота";
"Моя Родина", - комментируют пользователи.
Фото: Аноним 03
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