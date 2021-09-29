Жителей Бурятии впечатлили фотографии Закаменска с сентябрьскими сугробами

В районе образовался снежный покров



В соцсетях появилось фото Закаменска в снегу. Жителей Бурятии впечатлили фотографии, многим сразу же захотелось "туда".









"Никогда не думал что скажу это... Но я хочу в Закаменск";

"Как я хочу туда....этот хруст под ногами";

"Какая красота";

"Моя Родина", - комментируют пользователи.



Фото: Аноним 03

В соцсетях появилось фото Закаменска в снегу. Жителей Бурятии впечатлили фотографии, многим сразу же захотелось "туда"."Никогда не думал что скажу это... Но я хочу в Закаменск";"Как я хочу туда....этот хруст под ногами";"Какая красота";"Моя Родина", - комментируют пользователи.Фото: Аноним 03

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.