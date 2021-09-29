Заместитель генпрокурора призвал активнее удалять незаконный контент

За полгода Роскомнадзор заблокировал 4,5 тыс. сайтов с запрещенной информацией





Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин выступил на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ в Дальневосточном федеральном округе. Он доложил о состоянии законности в сфере обеспечения информационной безопасности на территории округа.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в своем выступлении Дмитрий Демешин отметил, что только в первом полугодии этого года по требованиям Генпрокуратуры Роскомнадзором заблокировано 4,5 тыс. сайтов, содержавших запрещенные к распространению сведения, противоправная информация удалена почти с 30 тысяч ресурсов.Прокуратурой пресекались новые виды «фейковой» информации – сведения о продаже поддельных справок о вакцинации и прививочных сертификатов, а также медицинских справок и заключений. Вскрыто свыше 2 тысяч нарушений. Для их устранения принято более 950 актов реагирования.В результате реализованных прокурорами и уполномоченными органами мероприятий в этом году на Дальнем Востоке не допущено возникновения очагов социальной и межнациональной напряженности, всплесков противоправной активности, в том числе в период проведения выборов в Госдуму.Дмитрий Демешин отметил, что действующая система профилактики экстремизма и терроризма нуждается в принятии дополнительных мер. Он обратил внимание на необходимость, с учетом скорости распространения противоправной информации в Интернете и мессенджерах, своевременно выявлять и пресекать факты вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, негативного влияния на формирование их сознания.Заместитель генпрокурора также призвал более активно применять статью 13.41 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за неудаление незаконного контента, проведения уполномоченными органами мероприятий по повышению «киберграмотности» населения.«Внёс ряд предложений о пересмотре системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, прежде всего учебных заведений, ускорении принятия закона, предусматривающего уголовную ответственность для организаторов сообществ в интернете, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на учебные заведения и причинение вреда собственному здоровью. Намечены дальнейшие совместные пути обеспечения состояния законности в данных направлениях», - сообщили в прокуратуре.Фото: предоставлено прокуратурой Бурятии