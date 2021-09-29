Авиасообщение с отрезанным от большой земли поселком Уакит планируют возобновить 3 октября

Местные жители сообщали, что в населенном пункте закончились медикаменты и еда



С 10 сентября в Баунтовском эвенкийском районе было приостановлено авиасообщение по маршруту Багдарин-Уакит-Багдарин. По информации авиакомпании «Аэросервис», осуществляющей перевозку пассажиров в районе, у обслуживающего персонала просрочены документы на допуск судов к полетам. В настоящее время проводится обучение, после которого полеты будут возобновлены. Ориентировочная дата – 3 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.



Напомним, жительница поселка Уакит Баунтовского района Софья Каратаева обратилась в нашу редакцию с мольбой о помощи. Женщина утверждает, что в поселке недостаток еды и медикаментов. И все потому, что последний самолет прилетал туда 10 сентября. А следующий ожидается только 10 октября.



"Ситуация жуть. Добраться до нас можно только авиатранспортом. Последний самолёт был 10 сентября. Сегодня сообщили, что следующий борт будет только через 2 недели. То есть и продукты, и медикаменты, и почта, и пенсия будет только 10 октября. Молодая женщина родила в Багдарино, из роддома выписали, живёт у чужих людей, а домой попадет, когда малышу будет уже месяц. Тяжело представить, но в нашем магазине нет фруктов, колбасы, пшена. У ряда жителей взяли анализ на ковид ещё 10 дней назад, возможно никто из них даже не болеет и это банальное ОРВИ. Но анализы только самолётом. Сколько они потеряют сидя на больничном? Ведь это месяц. Тяжело представить, но это так. Живём как в 19 веке. Мало того что электричество по часам, теперь и улететь и прилететь невозможно. Может кто услышит про нашу ситуацию. Ведь не все летят на самолёте в гости или с гостей. Девочка 18 лет уже 6 дней сидит с костылями с подозрением на перелом. Через две недели ногу заново ломать?", - писала женщина о проблемах поселка.



Как пояснили в региональном Минтрансе, в настоящий момент транспортное сообщение с отдаленными селами Баунтовского района Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение.



Минтранс Бурятии в соответствии с заключенным соглашением с администрацией района предоставляет субсидию из республиканского бюджета на осуществление авиаперевозок в период с мая по ноябрь. В этом году было предусмотрено 2,3 млн рублей на выполнение 43 рейсов по направлениям Багдарин-Варваринский-Багдарин, Варваринский-Усть-Джилинда-Варваринский, Багдарин-Уакит-Багдарин. Кроме того, на последней сессии Народного Хурала было выделено 833 тысячи рублей на дополнительный маршрут Багдарин-Усть-Джилинда-Багдарин.



Фото: pixabay.com



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