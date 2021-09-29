В Улан-Удэ появится более 1,5 тысяч учебных мест

В городе строят еще две школы в рамках нацпроекта «Образование»



В настоящий момент в Улан-Удэ по нацпроекту «Образование» идет строительство нового корпуса к школе №32 и самой крупной школы в республике на Автотранспортной на 1275 мест, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Дополнительный отдельно стоящий корпус для школы №32 строят по улице Жердева. Здание возводит подрядная организация «Дом 2000». Строители залили фундамент под блоки, возвели каркас стен первого этажа и межэтажное перекрытие одного блока, сейчас монтируют колонны для первого этажа второго блока.



Проектная мощность нового корпуса составит 250 человек – здесь будут учиться старшеклассники школы №32. В корпусе разместятся учебные кабинеты, актовый зал, фойе, библиотека, спортзал и пищебок.



Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2022 года.



Полным ходом строится школа на Левом берегу по улице Автотранспортной. Школа станет самой большой в республике и сможет принять 1275 учеников в одну смену.



- Стандартный проект, который мы чаще всего реализуем в нашем городе, рассчитан на 350 мест, то есть сейчас мы строим практически четыре школы одновременно, четыре школы в одной. Поэтому проект этого здания уникальный, - сказал ранее мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков.



На сегодня строительная готовность школы составляет более 90 процентов, сейчас строители ведут внутренние отделочные работы. Подрядчик – ООО «Дом 2000» - планирует завершить строительство к 1 декабря 2021 года.



Здание сформировано из семи учебных блоков и одного одноэтажного блока с общешкольными помещениями. В них расположатся два бассейна, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии, спортзал на три баскетбольных поля, столовая на 337 мест.



В первом квартале 2022 года здание пройдет все необходимые процедуры для ввода в эксплуатацию, и после – в начале третьей или четвертой четверти - школа будет готова принять юных жителей Левобережья.



В 2019 году по нацпроекту «Образование» в столице Бурятии сдали в эксплуатацию новый корпус на 250 мест для школы №25 и пристрой на 216 мест к гимназии №33. В прошлом году была построена школа №40 по проспекту 50-летия Октября и новый пристрой к школе №49.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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