В Улан-Удэ обнаружили небезопасные дороги в школы



В столице Бурятии в рамках Всероссийской акции «Дорога в школу» прошел рейд по проверке безопасности возле школ №№7, 17, 18, 63. Наиболее частые замечания – отсутствие асфальта, отсутствие разметки на пешеходных переходах, отсутствие безбарьерной среды.

Первой в списке проверок стала школа №7 по ул.Чкалова, 8 в мкр. Восточный. В ОНФ обратились жители близлежащих улиц - Клеверная, Авиаторов, Испытателей, Буранная, Мунгонова, Вертикальная, Северо-Восточная, Исаева, Сафронова, Королева, Грозовая, Миля и следующих СНТ Горки, Дымки, Авиаторов. Жители просят сделать автобусную остановку по улице Камова, напротив дома №3 в обоих направлениях.

- Пешеходный переход сначала сделали в неположенном месте – на перекрестке, дней 10 назад его перенесли. Нужен лежачий полицейский, чтобы дети могли спокойно ходить и нужна остановка, так как ближайшие остановки далеко, - рассказывает местная жительница Светлана Намжилова.





Эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вадим Захаров говорит, что ОНФ по поводу организации остановки писал обращения в администрацию города, но ответа пока нет.

- Было обращение по тротуару, остановке и отсутствии пешеходного перехода. Переход появился, тротуар сделали с одной стороны, но остановки нет. Детям непросто добираться в школу, приходится идти пешком более 1 км пешком идут. Также нет пешеходных дорожек, - комментирует Вадим Захаров.

Учащиеся школы №17 по ул. Ключевская, 50а из школы выходят прямо на проезжую часть – на перекресток. Этот выход, по данным жителей близлежащих домов, является самым популярным у школьников. При этом разметка, обозначающая пешеходный переход, не доходит до ворот школы, а обрывается посередине дороги. Другая калитка выходит на территорию, похожую на парковку – не асфальтированную, не оборудованную дорожными знаками. На выходе с территории лежит бетонная плита, заменяющая лестницу. С другой стороны школы находится пустырь, выход на который не огорожен со стороны школы.





- Основная проблема здесь в выходе учеников на проезжую часть перекрестка. Есть дополнительный выход, но он ведет на мусорную площадку. Необходимо обновить разметку и дорожное полотно, сделать бордюр, чтобы дети не выходили на перекресток. Также можно сделать парковочные карманы и место для высадки учеников школы, это будет безопасно, - уверен куратор «Лаборатории безопасности», эксперт ОНФ Саян Будаев.





Возле школы №18 по ул.Тобольская, 53 разрушен тротуар на прилегающей территории, нет освещения вдоль школы, на выходе из школы нет дорожных знаков пешеходного перехода, ограничения скорости. Также не обновлена разметка, а вдоль забора, на грунтовой дороге, детей и родителей встречает яма возле канализационного люка.

- Здесь мы видим открытый технологический выезд, выходя на который дети попадают прямо на проезжую часть. Ситуация усугубляется кустами, из-за которых не видно автомобили, - отмечает Саян Будаев.

Возле 63 школы, в здании которой занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует безбарьерная среда – здесь слишком высокие бордюры, крутые съезды.

- Все замечания мы направили в органы местного самоуправления. Также мы рекомендуем осуществить все рекомендованные ОНФ мероприятия по всем проблемным участкам у школ. Это, в первую очередь, обустройство тротуаров, нанесение разметок, установка дорожных знаков и работы по устройству сетей наружного освещения, - прокомментировал эксперт ОНФ Вадим Захаров.





Фото: "Номер один"



