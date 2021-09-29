На Левом берегу вода уходит из подпольев

Спасатели уже неделю проводят просушку жилых домов в СОНТ «Судостроитель»



На реке Селенга продолжается спад уровня воды, также наблюдается сход грунтовых вод в подпольях жилых строений Левобережья, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



После ухода грунтовых вод спасатели Улан-Удэнской ПСС Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ уже неделю проводят просушку жилых домов в СОНТ «Судостроитель». Она осуществляется в тех строениях, где отмечался выход воды выше полов. Таких домов на территории Улан-Удэ зарегистрировано 15.



Сейчас просушка идет в четырёх домах «Судостроителя» с помощью газовых пушек.



- Мы сможем произвести просушку дома только в том случае, когда вода полностью уйдет из подполья, - отметил начальник Улан-Удэнской поисково-спасательной службы Олег Лухнев.



На место выезжают смены спасателей по 5 человек. Работы будут производиться после ухода грунтовых вод в домах, затопленных в СОНТ «Судостроитель и СНТ «Весна».



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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