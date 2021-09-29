Возле братской могилы 18 красногвардейцев и партизан высадили 100 саженцев яблони

У памятника озеленили территорию



В Улан-Удэ озеленили территорию возле памятника «Братская могила 18 красногвардейцев и партизан, погибших в марте 1920 г. в бою за освобождение Верхнеудинска от Семеновских банд». Здесь сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили 100 саженцев яблони сибирской, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



– Дополняем живую изгородь из яблонь и калины, которую высадили в прошлом году. В Советском районе работы по озеленению запланированы еще на четыре дня. Остались участки по ул. Смолина, Толстого и т. д., – рассказал Андрей Башинчеев, начальник участка озеленения Советского района г. Улан-Удэ.



В прошлом году кроме озеленения здесь отремонтировали памятник, установленный в 1953 году, заменили тротуарную плитку, покрасили скамейки, урны. Просьба жителей по благоустройству была выполнена по перечню наказов мэру.



К 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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