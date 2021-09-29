Улан-Удэ возобновил авиасообщение с Омском, прерванное 30 лет назад

Рейсы по маршруту будут производиться два раза в неделю





29 сентября авиакомпания Red Wings совершила первый прямой рейс по маршруту Омск - Улан-Удэ - Омск. Билеты поступили в продажу с 15 сентября и имели хороший спрос у жителей Бурятии, сообщили в республиканском Минтрансе.

31 августа комиссия Минтранса России рассмотрела заявки авиакомпаний о готовности осуществлять перевозки пассажиров по специальному тарифу в рамках постановления правительства. По итогам заседания в утвержденный перечень субсидируемых маршрутов в этом году включены 25 направлений внутри Дальневосточного федерального округа и из него. В этот перечень вошло и направление Омск-Улан-Удэ-Омск.Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал, что дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Бурятии.«В апреле мы запустили прямое авиасообщение с Томском, в августе открыли прямой рейс с Владивостоком. Улан-Удэ-Омск-Улан-Удэ – это еще один прямой субсидируемый рейс и если в целом говорить о маршрутной сети Дальнего Востока, то стоимость перевозки по некоторым маршрутам достигает 40 тыс. рублей, а после открытия продаж билетов на субсидируемые рейсы тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении не будет превышать 11 тысяч рублей. Например, улететь из Улан-Удэ в Омск можно будет за 8500 рублей», - сказал чиновник.«Для Улан-Удэ это историческое событие. Последний рейс по этому маршруту был осуществлен 30 лет назад. В советское время он пользовался большой популярностью у пассажиров. Я думаю, что и сегодня это направление станет востребованным. Вылеты будут выполняться по средам и субботам», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.«Примечательно, что сегодня первый рейс Улан-Удэ - Омск, а завтра премьера фильма «Золото Империи», который мы везём в Омск на крыльях Red Wings. Кроме того, сегодня к нам в Бурятию прилетели омские блогеры. В программе запланирован визит в Иволгинский дацан и прогулка по Улан-Удэ», добавил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Фото: Минтранс Бурятии