Бурятские туристы смогут провериться на коронавирус за 15 минут

В аэропорту "Байкал" открылась лаборатория экспресс-диагностики COVID-19



Теперь бурятские туристы, отправляющиеся в зарубежные страны, смогут более оперативно получать результаты ПЦР-тестирования, необходимые для пересечения границ.



В аэропорту производится забор материала для ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген, результат в том числе на английском языке с QR-кодом туристы смогут получить на месте. Срок обработки ПЦР теста составляет 24 часа, а экспресс-теста - 15 минут.



Правда стоимость "кусается" и как минимум в два раза дороже, чем в обычных лабораториях Улан-Удэ.Так ПЦР-тест на коронавирус стоит 2500, экспресс-тестирование - 3500.



Лаборатория работает круглосуточно.



Фото: "Номер один"



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