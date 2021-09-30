30.09.2021
Бурятские туристы смогут провериться на коронавирус за 15 минут

Бурятские туристы смогут провериться на коронавирус за 15 минут

В аэропорту "Байкал" открылась   лаборатория экспресс-диагностики COVID-19

Теперь бурятские туристы, отправляющиеся  в зарубежные страны, смогут более оперативно получать результаты ПЦР-тестирования, необходимые для пересечения границ.

В аэропорту  производится  забор материала для ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген, результат в том числе на английском языке с QR-кодом туристы смогут получить на месте. Срок обработки ПЦР теста составляет 24 часа, а экспресс-теста - 15 минут.

Правда стоимость  "кусается"  и как минимум в два раза дороже, чем в обычных лабораториях Улан-Удэ.Так ПЦР-тест на коронавирус стоит  2500, экспресс-тестирование - 3500.

Лаборатория работает круглосуточно. 

Фото: "Номер один"
коронавирус


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